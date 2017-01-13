Zeytinburnu’nda çöken binada ilk kurtarma çalışmaları
Zeytinburnu’nda 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu olay yerine koşan vatandaşlar, enkaz altından yaralıları kurtarmaya çalıştı.
- İHA
Zeytinburnu’nda 7 katlı bir bina çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, meydana gelen çökme sonrası görüntüler ortaya çıktı. Binanın çökmesinin ardından olay yerine koşan vatandaşların yaralıları enkaz altından kurtarma çalışmaları bir cep telefonu tarafından kaydedildi.
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