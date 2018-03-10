Zeytinyağı hırsızlarını sosyal medya paylaşımları yakalattı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Timleri ile Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde 15 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen zeytinyağı hırsızlığı ve dolandırıcılık olayıyla ilgili yaptıkları soruşturmada 7 suç kaydı olan E.T, hırsızlıktan sabıkalı Ş.U. ve E.U. isimli kadının olaya karıştıklarını tespit etti.

İzmir’den kiraladıkları araçla Aydın’ın Efeler, Çine, Yenipazar ve Nazilli ilçelerine bağlı mahallelerde 7 ayrı noktada piyasa değeri 16 bin 500 lira olan bin 100 litre zeytinyağı çaldıkları tespit edilen şüphelilerin, ayrıca İzmir, Manisa ve Muğla'da da birçok noktada hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızları sosyal medya paylaşımları yakalattı

Şüphelilerin, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları mağdurlara göstererek teşhis ettiren jandarma, E.T, Ş.U. ve E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, kiralık araç üzerindeki canlı takip sisteminden takip edilerek dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan sorgulamaları yapılan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.