Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zeytinyağı hırsızlarını sosyal medya paylaşımları yakalattı

Aydın ve ilçelerinde 7 adresten 16 bin 500 liralık zeytinyağı çalan 1’i kadın 3 şüpheli, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafları sayesinde yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Timleri ile Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde 15 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen zeytinyağı hırsızlığı ve dolandırıcılık olayıyla ilgili yaptıkları soruşturmada 7 suç kaydı olan E.T, hırsızlıktan sabıkalı Ş.U. ve E.U. isimli kadının olaya karıştıklarını tespit etti. 

İzmir’den kiraladıkları araçla Aydın’ın Efeler, Çine, Yenipazar ve Nazilli ilçelerine bağlı mahallelerde 7 ayrı noktada piyasa değeri 16 bin 500 lira olan bin 100 litre zeytinyağı çaldıkları tespit edilen şüphelilerin, ayrıca İzmir, Manisa ve Muğla'da da birçok noktada hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızları sosyal medya paylaşımları yakalattı

Şüphelilerin, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları mağdurlara göstererek teşhis ettiren jandarma, E.T, Ş.U. ve E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, kiralık araç üzerindeki canlı takip sisteminden takip edilerek dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan sorgulamaları yapılan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA