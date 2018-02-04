Zigana Dağı yarıyıl tatilinde 10 bin kişi ağırladı

Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden 2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yarıyıl tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarının başında gelen kayak merkezi, Trabzon, Giresun, Bayburt gibi bölge illerindeki doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı merkezde, ziyaretçiler, kayak ve kızak kiralamanın yanı sıra yöresel yemeklerin sunulduğu restorandan da yararlanma imkanı buluyor.

Sömestir tatilinin tatilin son gününde çocuklarıyla merkeze gelen vatandaşlar, kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Zigana Dağı Gümüşkayak Tesisleri İşletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının azlığı nedeniyle sezonu geç açtıklarını söyledi.

Zigana Dağı'nda kar kalınlığının bugün itibariyle 80 santimetreye ulaştığını belirten Eroğlu, kayak merkezinde kızak ve kayak için uygun ortama ulaşıldığını vurguladı.

Eroğlu, yarıyıl tatilini fırsat bilen doğaseverlerin çocuklarıyla kayak merkezine ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Bölgemizden insanlar buraya akın ediyor. Hem çocuklar kızaklarla eğleniyor hem de kayakçılar kayağın keyfini çıkarıyor. Yarıyıl tatili boyunca 10 bin ziyaretçiyi ağırladık." dedi.

Eroğlu, doğa tutkunlarını eşsiz doğasıyla da bilinen Zigana Dağı'na davet etti.

Trabzon'dan Zigana Dağı'na gelen Ayşe Yılmaz, keyifli zaman geçirmek istedikleri ve yakın buldukları Zigana Dağı'na geldiklerini belirtti.

Ziyaretçilerden Sinan Arslan, Zigana Dağı'na geldiklerinde kalabalık karşısında şaşırdıklarını ve kayak merkezini çok beğendiklerini kaydetti.

Arslan, tatilin son gününün keyfini çocuklarıyla çıkarmak için Zigana Dağı'nı tercih ettiğini sözlerine ekledi.