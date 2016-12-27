Zincire gerek kalmadı

İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayan tünelin açılmasıyla 16.8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5.4 kilometre kısalarak 11.4 kilometreye indi. 35 dakikalık yolu 7 dakikada geçen sürücülerden Ali Dursun Ortagüçlü “Ilgaz bize geçit vermiyordu. Hayalimiz gerçek oldu” derken kamyon sürücüsü Tugay Fidan ise “Bu tünel sayesinde zincir takmadan ve hiç zorlanmadan Ilgaz’ı aşıyoruz. Sürücülere büyük rahatlık oldu” diye konuştu.