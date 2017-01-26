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Zırhlı iş makineleriyle karla mücadele

Görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi'nce yürütülen karla mücadele çalışmasına polis ekipleri de terör olaylarında kullanılan zırhlı iş makineleriyle destek verdi.

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Görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmasına polis ekipleri de zırhlı iş makineleriyle destek verdi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapalı mahalle yollarının açılması için ekipler çalışmalara başladı.

Çarşı merkezinde biriken kar yığınlarının temizlenmesi için gece mesai yapan belediye ekiplerine, polis ekipleri de terör örgütü PKK üyelerince kazılan hendeklerin kapatılması için ilçeye getirilen zırhlı iş makineleriyle destek verdi.

Ekipler, belli bir noktaya topladıkları kar kütlelerini iş makinelerine yükleyerek ilçe dışına taşıdı.

"El ve gönül birliğiyle sorunlar çözülecek"

Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet ve millet el ele vererek ilçenin daha güzel ve daha huzurlu olması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Tüm kurumların ihtiyaçlar doğrultusunda birlikte hareket ettiğini belirten Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın daha rahat yaşamaları için gerekli tüm çabalar gösteriliyor. El ve gönül birliğiyle sorunlar çözülecek. Geleceğin güzel Yüksekova'sı ve insanlarımızın huzuru için hep birlikte ve el ele olacağız. Belediyenin bir takım eksikleri var, bunları en kısa sürede gidereceğiz. İlerleyen zamanlarda ilçede daha güzel şeyler olacak." dedi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan DBP'li Belediye Başkanı Adile Kozay'ın yerine ilçeye Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, görevlendirilmişti.

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