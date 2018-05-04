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Zonguldak Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri Finlandiya’da

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu’nda görev yapan 10 öğretmen Finlandiya’ya giderek buradaki eğitim sisteminin iyi yönlerini öğrenip, Türkiye’de ki eğitim sisteminin iyi yönlerini oradaki öğretmenlere aktaracak.

  • İHA
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Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Ortaokul düzeyinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve özel yetenekli-üstün zekalı öğrencilere bütünsel yaklaşım konulu proje kapsamında Finlandiya’ya gitti. Proje kapsamında 10 öğretmen Finlandiya’nın eğitim sistemini yerinde görecek. Öğretmenler ayrıca Türkiye’de ki eğitim sisteminin güzelliklerini ve eğitimde iyi örnek uygulamaları orada ki meslektaşları ile paylaşacak ve eğitim sisteminin iyi uygulamalarını yerinde görerek okullarına taşıyacaklar. Ulusal Ajans tarafından desteklenen 40 bin 140 Euro’luk projenin tamamını bu eğitim süresinde kullanacak. Cumhuriyet Ortaokulu’ndan 10 öğretmen aynı proje kapsamında daha öncede İspanya’ya giderek buradaki eğitim sistemini incelemişti. Cumhuriyet Ortaokulunu uluslararasılaştırma noktasında önemli bir adım aşılırken, önümüzdeki yılda benzer projeler için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

 

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