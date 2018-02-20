Zonguldak Ereğli'deki meslek lisesinden Mehmetçiğe destek

1946 yılında eğitim ve öğretime açılan Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, bugüne kadar 7 mezununu şehit verdi.

Öğrenciler, vatani görevini yaparken şehit olan mezunları Kudret Özcan, Cafer Hırçın, Ayhan Demirci, Noyan Aydın, Metin Çelik, Kader Acar ve Kenan Döngel'in isimlerinin yazdığı pankartı okul binasına astı.

"YOLUNUZ YOLUMUZ OLSUN. VATANA CANIMIZ FEDA OLSUN"

Öğrenciler adına operasyonda görev alan askerlere mesajlarını okuyan Dündar Oruç, "Kahraman ordumuza okumak istediğimiz bir mesaj var. Yolunuz Kızılelma olsun. Yolunuz yolumuz olsun. Vatana canımız feda olsun. Hakkımız size helal olsun. Canınız Allah'a emanet olsun" dedi.