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Zonguldak merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara ve Elazığ’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ocak tarihinde Zonguldak ve ilçeleri olmak üzere İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında belediye meclis üyeleri ve muhtarların da bulunduğu 26 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

24 Ocak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bilgilere ulaşan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Elazığ’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından karakola götürüldü. 10 kişinin ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

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