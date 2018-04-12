Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonunda tutuklananların sayısı 3'e çıktı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan örgütün sözde mahrem imamı Turan Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Bu arada şüphelinin, örgütün haberleşme programları olan "ByLock", "Eagle" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan askeri personelin 7'sinin Jandarma, 4'ünün Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri ve 2'sinin de Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevli olan, açığa alınan veya ihraç edilenler olduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve mahrem imamı U.E. ile "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen T.O. tutuklanmıştı.