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Zonguldak'daki FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama

Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kadın şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Bartın ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan öğretmenler Z.B. ile A.K, hemşireler H.D, N.V, N.O. ve N.A'nın yanı sıra ebe S.G. ve ev hanımı A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Z.B, A.K, H.D, N.V. ve N.O tutuklanırken, N.A, S.G. ve A.S. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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