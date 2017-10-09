Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'ta 44 yaşındaki kadın 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 44 yaşındaki kadın, evde 9 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, evde 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Gürültüye koşan apartman sakinleri, Uyanık'ı kanlar içerisinde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyanık'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Uyanık, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Nazlı Uyanık'ın yer yatağı ve birkaç eşyanın bulunduğu daireye yeni taşındığı öne sürüldü. Apartman sakinleri, "Biz olay sırasında halk pazarındaydık. Buraya yeni  taşındılar. İsimlerini dahi bilmiyoruz. Nereli olduklarını dahi bilmiyorduk. Olay zaten çok yeni olmuş" dediler. 

Jandarma ve polis ekipleri her yerde olayın faili ya da faillerini arıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA