Zonguldak'ta 44 yaşındaki kadın 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, evde 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Gürültüye koşan apartman sakinleri, Uyanık'ı kanlar içerisinde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyanık'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Uyanık, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazlı Uyanık'ın yer yatağı ve birkaç eşyanın bulunduğu daireye yeni taşındığı öne sürüldü. Apartman sakinleri, "Biz olay sırasında halk pazarındaydık. Buraya yeni taşındılar. İsimlerini dahi bilmiyoruz. Nereli olduklarını dahi bilmiyorduk. Olay zaten çok yeni olmuş" dediler.

Jandarma ve polis ekipleri her yerde olayın faili ya da faillerini arıyor.