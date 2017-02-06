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Zonguldak'ta 5 rütbeli asker tutuklandı

Zonguldak'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce açığa alınan 4 rütbeli asker ile TSK'dan ihraç edilen 1 yüzbaşı tutuklandı.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ve Ereğli ilçelerinde yakalanan, daha önce açığa alınan Sahil Güvenlik Yüzbaşı G.A, Sahil Güvenlik Astsubay A.M, Jandarma Uzman Çavuş S.K. ve Jandarma Teğmen M.A. ile daha önce yüzbaşı rütbesiyle TSK'dan ihraç edilen M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

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