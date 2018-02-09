Zonguldak'ta 60 metreden denize uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Çaycuma sahil yolunun Türkali köyü mevkisinde 67 AT 592 plakalı aracıyla demir bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan 33 yaşındaki Yüksel Baki'nin cansız bedeni, gün boyunca denizde arama tarama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

Dün gece saatlerinde denize uçtuğu tahmin edilen otomobil, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilmiş, olay jandarma ekiplerine bildirilmişti. Denize tamamen batmış halde bulunan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Yüksel Baki'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.