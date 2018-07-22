Zonguldak'ta AFAD'dan yüzük operasyonu
Zonguldak'ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti. Yüzük, operasyonla kadının parmağından çıkartıldı.
- İHA
Kent merkezinde yaşayan Gülay Taşkesen, bir süre önce parmağına taktığı yüzüğü çıkartmak istedi. Ancak parmağının şişmesi üzerine yüzü çıkartamadı. Talihsiz kadın ilk olarak itfaiyeye başvurdu. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen sıkışan yüzük çıkmayınca AFAD ekipleri devreye girdi. Yaklaşık 10 dakika süren operasyonun ardından Taşkesen'in parmağında sıkışan yüzük sorunsuz şekilde çıkartıldı.
Yüzükten kurtulan kadın rahat bir nefes aldı.
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