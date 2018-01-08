Zonguldak'ta Antik Yunan dönemine ait 595 sikke ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması doğrultusunda, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçeye bağlı Esen köyü Ilıksu mevkisinde düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, "Antik Yunan" dönemine ait 595 sikke ele geçirildi.