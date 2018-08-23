Zonguldak'ta bir fabrikada çıkan yangın sonucu 6 işçi dumandan etkilendi

Yangın, Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) üretim hattında meydana geldi. Yangına müdahale etmeye çalışan 6 işçi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Erdemir’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Erdemir’e ait demir üretim hatlarının birinde teknik bir aksaklık nedeniyle hasar meydana gelmiş ve olay kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Dumandan etkilenen çalışanlarımız kontrol amaçlı gözetim altında tutulmakta olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Teknik aksaklığın nedenleri araştırılmakta olup gerekli müdahaleler ivedilikle yapılacaktır.”

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.