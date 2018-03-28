Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'ta 'Bitcoin' ticareti yapan iki imam görevden alındı

Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin ticareti yaptığı iddia edilen iki imam görevlerinden alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zonguldak'ta sanal para birimi 'Bitcoin' ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma sonrası ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de tarihi eser kaçakçıları lahit buldu

İzmir´de tarihi eser kaçakçıları lahit buldu

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA