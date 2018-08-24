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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu genç, kurtarıldı.

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Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajı'nda denize Farhad Rezaee (18), boğulma tehlikesi geçirdi.      
 
Durumu fark eden cankurtaran ekiplerince Rezaee, sudan çıkarıldı.      
 
Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afgan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.      
 

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