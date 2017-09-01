Zonguldak'ta çırpışan 2 araç takla attı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli' den Zonguldak istikametine giden 67 LD 975 plakalı otomobil, sürücüsü Nihal Özkan'ın (33) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yüksel Okur'un (58) kullandığı 67 LZ 709 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki otomobilde takla attı.

Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak ambulanslara taşıdı. Kazada sürücüler Nihal Özkan ve Yüksel Okur ile birlikte Okur'un aracın da bulunan yaralılar Hava Demir (59) ile Recai Demir (54) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza yerine gelen yaralı yakınları vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ereğli Devlet hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.