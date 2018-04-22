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Zonguldak’ta devrilen kamyonetini kaldırıp, yoluna devam etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, çevredekilerin yardımıyla aracını kaldırıp yoluna devam etti.

  • DHA
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Kaza akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi.  Kayhan Arslan (28) idaresindeki 67 LA 450 plakalı kamyonet, sürücüsünün iddiasına göre bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarparak devrildi. Yardıma koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkartarak 112 Acil servise haber verdi. Kayhan Arslan olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, "Tedavi istemiyorum. Sinirliyim zaten" dedi. Devrilen kamyoneti vatandaşlarla birlikte kaldıran Kayhan Arslan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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