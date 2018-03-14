Zonguldak'ta emniyetten otobüslere sıkı denetim
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.
- İHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sabah 08:00-12:00 saatleri arasında, il genelinde otobüslere yönelik yapılan denetimlerde; Merkez’de 47, Ereğli İlçesinde 17, Devrek ilçesinde 12, Alaplı ilçesinde 11, Çaycuma ilçesinde 9 ve Kozlu ilçesinde 5 olmak üzere toplam 101 otobüs denetlendi. Yapılan denetimlerde lastik ve evrak kontrolleri yapılarak eksiklikleri olan sürücülere uyarılarda bulunuldu.
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