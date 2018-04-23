Zonguldak'ta feci kaza! Tünelde kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü çocuk 9 yaralı

Kaza, Kozlu çıkışı trafiğe kapalı Değirmenağzı Tünellerinde meydana geldi. Kdz. Ereğli yolu üzerinde trafiğe kapatılan 3. tünel içerisinde M.B. (35) idaresindeki 67 ZG 353 plakalı araç ile M.T.S.'nin (58) idaresindeki 67 T 0359 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçlarda bulunan K.S. (2), P.B. (7), Y.N.B. (5), Y.B. (2), N.A. (26), S.S. (30), M.K. (32) ile sürücüler M.B. ve M.T.S. (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların bazılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.