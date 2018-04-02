Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu belirlenen Çaycuma İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K, işlemlerin ardından Bolu'ya götürüldü.