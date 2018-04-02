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Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı

Bolu merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevli bir üsteğmen gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu belirlenen Çaycuma İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K, işlemlerin ardından Bolu'ya götürüldü.

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