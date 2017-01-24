Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası görülmeye başladı

Tutuklu 69 ve firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başladı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 69 tutuklu ve 15 firari sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 69 tutuklu sanığın yanı sıra avukatları katıldı.

Duruşmada "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianame okundu.

Yaklaşık 2 saat süren kimlik kontrolünün ardından, sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

Bu arada, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle sanık yakınları ve basın mensupları içeri alınamadı.

Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası talep ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA