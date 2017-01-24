Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası görülmeye başladı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 69 tutuklu ve 15 firari sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 69 tutuklu sanığın yanı sıra avukatları katıldı.

Duruşmada "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianame okundu.

Yaklaşık 2 saat süren kimlik kontrolünün ardından, sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

Bu arada, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle sanık yakınları ve basın mensupları içeri alınamadı.

Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası talep ediliyor.