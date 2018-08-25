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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Erkan Aygün, acısına rağmen çevredekilerle birlikte aracın içinde kalan telefonunu aradı.

  • DHA
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Kaza, dün gece eski Devrek yolu Deli Hakkı mevkiinde meydana geldi. Kazım Bozkurt (36) yönetimindeki 67 UE 012 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Aygün'ün (25) kullandığı 34 BMB 109 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Aygün'ün kullandığı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Aygün ile aynı araçta bulunan Orhan Göksel (40), Erkan Aygün (32), Hülya Gören (38) ile diğer araç sürücüsü Kazım Bozkurt ile Hatice Bozkurt (37) ve Yaşar Bozkurt (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
 
ACISINI UNUTTU, TELEFONUNUN DERDİNE DÜŞTÜ
 
 
Kazada yaralanan Erkan Aygün, acısına rağmen devrilen aracın içinde kalan cep telefonunu aradı. Çevredekilerin de yardım ettiği Aygün, 10 dakikalık aramanın ardından cep telefonunu bulduktan sonra ambulansa bindi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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