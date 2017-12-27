Zonguldak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Ş. idaresindeki 67 LV 439 plakalı otomobil ile sürücü henüz belirlenemeyen 81 EV 234 plakalı otomobil Atatürk Ortaokulu yakınındaki yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 67 LV 439 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gamze A. (31) ile Gözdenur Ö. (3) ve Esra Ö. (3) çevredekilerin yardımı ile dışarı çıkarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilde çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. 2’si çocuk 4 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri diğer otomobilin sürücüsüne ulaşamazken, içerisinde alkol şişeleri buldu.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışan diğer aracının sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.