Zonguldak’ta ilçe jandarma komutanı FETÖ'den tutuklandı
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma komutanı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
- İHA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 24 Ekim 2017 tarihinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.K.’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen B.K. ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlaması ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.