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Zonguldak'ta kamyonet kanala devrildi: 3 yaralı

Zonguldak'ta kamyonetin kanala devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ersin A'nın kullandığı 67 NL 179 plakalı kamyonet, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.

Kazada Ersin A. yara almadan kurtulurken, araçta bulunan eşi Havva A. (33) ve çocukları Furkan (4) ile Berkan A. (3) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada, kazada yaralanan Berkan A'nın annesi Havva A'nın kucağında aynı sedyeyle hastaneye getirildiği görüldü.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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