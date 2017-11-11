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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

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Göçükte yaralanan maden işçisi Erdinç Uğurlu, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan maden işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, ocakta tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldiğini belirterek, "Olay duyulur duyulmaz madenciler olaya müdahale etti. Çok şükür arkadaşımızda bir şey yok. İşçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.'' dedi.

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