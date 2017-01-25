Zonguldak'ta otobüsteki bir yolcunun üzerinden dinamit lokumu ve fünye çıktı

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dün gece 23.00 sıralarında Bartın-Kütahya-Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsünü Devrek ilçesi çıkışında durdurdu. Yapılan incelemelerde otobüste yolculuk yapan C.A.'nın çantasında 95 adet dinamit lokumu, bol miktarda fünye, bir adet gaz maskesi, 8 adet gaz maskesine ait filtre ele geçirildi. Ekipler bir sırt çantası içerisinde ele geçirilen malzemelere el koydu. C.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.