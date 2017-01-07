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Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İlçe merkezinden Hacıbadi köyüne giden Kemal Mengüç (38) yönetimindeki 67 VE 297 plakalı otomobil, köy girişindeki menfez demirlerine çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile yanındaki oğlu Umut Can Mengüç (16) ve Mithat Hamaratlı (39) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mithat Hamaratlı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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