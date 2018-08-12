Zonguldak'ta, sahilde dalgalara kapılarak denizde kaybolan genç aranıyor

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen ve iki gün önce sahilde dalgalara kapılarak denizde kaybolan Hayrettin T'yi (19) arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yanı sıra sahil güvenlik personelinin de katılımıyla helikopter destekli arama çalışması yapılıyor.

Öte yandan sahiline gelen ve umutlu bekleyişini sürdüren gencin yakınlarının ihtiyaçları Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından karşılanıyor.

Hayrettin T'nin akrabası Bahattin Arin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür umutla yeğeninin bulunmasını beklediklerini söyledi.

Yeğeninin denizden çıkarılana kadar beklemeye devam edeceklerini belirten Arin, "Sağ olsun Valimiz bizimle bizzat ilgilendi. AFAD ve dalgıçlar olmak üzere herkes burada. Deniz dün ve dünden önce elverişli değildi. Bugün is deniz daha elverişli. Bulunmasını canıgönülden istiyoruz." diye konuştu.

- Olay

Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen Hayrettin T. (19), ağabeyi Ferman T. (21) ve Gökan K. (17), 10 Ağustos'ta Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Kızlar Plajı mevkisinde denize girmek için sahile gelmiş, deniz kenarında bekleyen Hayrettin T. ve Gökan K. bir anda dalgalara kapılmış, Gökan K, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılırken, Hayrettin T. dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesinin ardından, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu palamar ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.