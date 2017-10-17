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Zonguldak'ta, tecavüzcüsünü 25 yerinden bıçaklayıp öldüren kadın 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta, kendisini kaçırmak istediğini iddia ettiği 23 yaşındaki Mustafa Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Deniz S. için mahkeme kararını verdi.

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Geçen yıl 15 Ocak'ta, Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokakta meydana gelen olayda, Deniz S., daha önceden de tanıdığı ve en son kuzeninin düğünde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir'i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Deniz S., cinayetin ardından kanlı kıyafetleri ve bıçakla polis merkezine giderek teslim oldu.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Deniz S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık Deniz S.'nin akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu okundu. 

 

 

 

Son sözü sorulması üzerine pişman olduğunu söyleyen sanık Deniz S., mahkemede yaptığı daha önceki savunmasında, İstanbul'da oturan Mustafa Özdemir'in kendisiyle zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından bir süre alıkoyduğunu, Zonguldak'a kaçınca peşinden gelip, geri götürmek istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürmüştü.

Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanık Deniz S'ye, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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