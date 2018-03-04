Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
- İHA
Kaza, Devrek ilçesi Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Nurettin B. yönetimindeki 67 EY 929 plakalı otomobili ile yoldan çıkıp beton bloğa çarparak durabildi. Kazada boynundan yaralanan sürücü Nurettin B., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.