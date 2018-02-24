Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda K.T. ve M.C. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda yaklaşık 2.5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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