Zonguldak'ta Vural Sarsık, evinin bir odasını müzeye dönüştürdü

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde market işlettikten sonra emekli olan Vural Sarsık, babası ve dedesinden kalan antika eşyaları biriktirmeye başladı. Antika eşya tutkusu gün geçtikçe artan Sarsık, belde ve köylerde bulduğu eski eşyaları da zamanla evine götürdü.

Sarsık, daha sonra evinin bir odasını antika eşyalarla müzeye dönüştürdü. Eski radyolar, plaklar, mutfak malzemeleri, süs eşyaları ve tarım aletlerinin yer aldığı müze, beldedekilerin ilgisini çekti. Sarsık, evinin antika eşyalarla dolu odasını bayramlarda müze gibi ziyaretçilere açtığını söyledi.

Ticari bir amacının olmadığını da belirten Sarsık, "Tamamen koleksiyon amaçlı. Burada radyo, plak çalar, eski ev araçları, bakır ve tencere gibi aklınıza ne gelirse var. Kültürümüzü ileri nesillere taşımak ve tanıtmak için yapılmış bir koleksiyon. Burada 100 yıllık eşyalar da var, 50 yıllık eşyalar da var. Vaktimi burada geçiriyorum. Bayramlarda burasını bir müze gibi açıyorum. Beldemizin pazarı cuma günü, o gün de açıyorum. Gelenler, baksın; otursun. Görenler, beğeniyor ve tebrik ediyor. Çocukla geliyor. Eski eşyaları soruyorlar, anlatıyorum onlara. Burası müze gibi oldu. Görmek isteyenler buraya gelsinler, zile bassınlar. İstedikleri kadar görebilirler. Gelene, kapımız açık." diye konuştu.