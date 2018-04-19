Zonguldak'ta yakıt deposu sızan litrelerce mazot yola aktı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir akaryakıt tankerinden dökülen mazotlar, belediye ekipleri tarafından talaşla kapatıldı.
- İHA
Zonguldak Alaplı İlçesi'nde benzin istasyonundan çıkan mazot tankerinin deposundan hareket halindeyken litrelerce mazot yola döküldü. Tanker şoförün durumu fark etmesiyle ihbarı üzerine polis ve itfaiye çalışma başlattı. Alaplı Jandarma Karakolundan başlayan Yalı Kavşağına kadar dökülen mazot için polis çevre güvenliği alarak D-010 Karayolu üzerindeki yolunda araçların yavaş gidilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Kayganlaşan yolda tedbir alan Trafik polisleri de yolun talaşlanması ardından araçların geçişine izin verdi
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