Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezindeki PTT kavşağında 18 yaşındaki T.T. yönetimindeki 41 VN 155 plakalı otomobili durdurdu. T.T.'nin üzerinde yapılan aramada 16, evinde yapılan aramada ise 92 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan operasyon kapsamında T.T. ile bağlantısı olduğu belirlenen 21 yaşındaki M.H., 22 yaşındaki M.Ö. ve Y.K. ile 23 yaşındaki B.P. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden T.T., M.Ö., B. P. ve Y. K. tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polisin T.T.'nin kullandığı aracı durdurması ve gözaltına alması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta durdurulan otomobilin önü polis tarafından kesiliyor ve araçtan indirilen T.T.'nin gözaltına alınması yer alıyor.