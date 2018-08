Zorunlu askerlik kalkıyor mu? Tek Tip Askerlik uygulaması nedir ne zaman çıkacak?

Zorunlu askerlik kalkıyor mu? Yeni askerlik süresi ne kadar olacak? Tek tip 9 ay askerlik gelecek mi? Askerlik kalkıyor mu? Kısa dönem ve uzun dönem askerlik süresi ne olacak? Askerlik kaç ay olacak? Tek Tip Askerlik uygulaması nedir ne zaman yürürlüğe girecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği yeni sistemde askerlik konusuna ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşmaya başladı. Yeni dönemde 9 Aylık Tep Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi için adım atılarak, profesyonel ordu sistemine geçiş için ilk adımlar atılıyor. Ankara kulislerinden yayılan haberler ve yetkililerden üst üste gelen açıklamlar beklentileri bir kat daha arttırdı. Vatani görevini yapmaya hazırlanan ve hala silah altında bulunan agençlerin de gündeminde askerlik kısalp kısalmayacağı konuşuluyor. Yeni dönemde 9 Aylık Tek Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi için adım atılarak, profesyonel ordu sistemine geçiş için ilk adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, yeni sistemde 9 Aylık Tek Tip Askerlik gelecek. Buna göre, profesyonel ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen 9 Aylık Tek Tip Askerlik Sisteminde, 3 aylık Temel Eğitimin ardından 6 ay süresince asgari ücret miktarını ödeyenler terhis edilecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak. İşte Tek tip 9 ay askerlik ile ilgili son haberler

Askerlikte yeni sistem 3 ay sonra



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, “Ekimden sonra” diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor.



YENİ sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NEDİR?



ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günkü grup toplantısı sırasında “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



ASKERLİK SİSTEMİ ELE ALINACAK



Erdoğan’ın çalışılmasını istediği bedelli askerliğin yanı sıra askerlik süreleri, iller ve bölgelerde ordu yapılanmaları, ücret politikalarından, terfilere kadar komple askerlik sisteminin değerlendirileceği kaydedildi.



ASKERLİK SÜRESİ KISALABİLİR



TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak. Askerlik süresinin kısalmasının da gündemde olduğuna dikkat çeken kaynaklar, TSK’nın kısmen de olsa zaten yapılanma itibariyle profesyonel ordu modeline geçtiğini, terörle mücadele bölgelerinde özel birliklerin görev aldığını ifade ederken, tam anlamıyla profesyonelleşmenin de bu çalışma kapsamında ele alınacağını kaydetti.



ZORUNLU ASKERLİK KALKMIYOR



Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin de altını çizdi.



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği yeni sistemde askerlik konusuna ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşmaya başladı. Yeni dönemde 9 Aylık Tep Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi için adım atılarak, profesyonel ordu sistemine geçiş için ilk adımlar atılıyor.



9 Aylık Tek Tip Askerlik şeklinde adlandırılan yeni sistemde; 3 ay boyunca verilecek Temel Eğitimin akabinde 6 ay süresince asgari ücret miktarını ödeyenler terhis edilecek. Öte yandan belirtilen miktarda parayı ödemeyi tercih etmeyip askerde kalmaya devam eden vatandaşlar için ise 6 boyunca asgari ücret miktarının ödeneceği bilgisine ulaşıldı. İşte, eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki farkın ortadan kaldırılmasının hedeflendiği 9 Aylık Tek Tip Askerlik geliyor.



Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:



"750 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."



Başbakan askerlik süresine ilişkin düzenleme planları konusunda açıklamalarda bulundu. Meclis tatilinin ardından ele alınacak konulardan bir tanesi olur" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği yeni sistemde askerlik konusuna ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşmaya başladı. Yeni dönemde 9 Aylık Tep Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi için adım atılarak, profesyonel ordu sistemine geçiş yapılıncaya dek bu sistemin herkes için öngörüldüğünün bilgisine ulaşıldı. 9 Aylık Tek Tip Askerlik şeklinde adlandırılan yeni sistemde; 3 ay boyunca verilecek Temel Eğitimin akabinde 6 ay süresince asgari ücret miktarını ödeyenler terhis edilecek. Öte yandan belirtilen miktarda parayı ödemeyi tercih etmeyip askerde kalmaya devam eden vatandaşlar için ise 6 boyunca asgari ücret miktarının ödeneceği bilgisine ulaşıldı. İşte, eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki farkın ortadan kaldırılmasının hedeflendiği 9 Aylık Tek Tip Askerlik detayları...



9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK DETAYLARI NELERDİR?



‘'Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması'' prensibiyle hareket edilerek profesyonel ordu sistemine geçiş yapılıncaya değin herkes için 9 Aylık Tek Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi planlıyor.



Şimdiye dek “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” şeklinde milyonlarca vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar için uygulamaya alınan askerlik sisteminde 3 ay süresince verilecek Temel Eğitimin sonrasında 6 ay boyunca asgari ücret miktarını ödeyen vatandaşlar terhis edilecek. Aynı zamanda 9 Aylık Tek Tip Askerlik sistemine göre, belirtilen miktarda parayı ödemeyi tercih etmeyip askerde kalmaya devam eden kişiler için de 6 süresince asgari ücret miktarı ödenecek.



Eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki farkın ortadan kaldırılmasının hedeflendiği 9 Aylık Tek Tip Askerlik sisteminde 3 aylık Temel Eğitimin gerçekleştirilmesi, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması düşünülüyor.







Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, askerlik statüsü kaldırılmasına rağmen halen askerlik görevini yerine getiren personel bulunuyor.



Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2016'da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, 3 yıl boyunca jandarmaya er göndermeye devam edecek. Söz konusu kararnameye göre, İçişleri Bakanlığının göreceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla bu sürenin uzatılmaması halinde, 31 Temmuz 2019'dan sonra jandarmaya askerlik yükümlüsü alınmayacak.



Bu tarihten sonra jandarmada profesyonelleşme çalışmalarına hız verilecek.

112 bin 673 yükümlü var



Jandarma Teşkilatında haziran ayı itibarıyla askerlik görevini ifa eden bin 332 yedek subay ve 111 bin 341 erbaş/er olmak üzere toplam 112 bin 673 yükümlü yer alıyor.



Bu yıl içerisinde alınması planlanan 37 bin 82 personelden şu ana kadar 18 bin 313'ünün alımı tamamlanırken 18 bin 769'unun alım işlemlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının profesyonelleştirilmesi amacıyla teşkilata yükümlü asker alınmayacağını ve her yıl 25-30 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı.



Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 27 Temmuz 2016'da çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.