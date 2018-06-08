ZTE, ABD’ye 1 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti

İran ve Kuzey Kore ülkelerine teknoloji yazılımı ve cihazları satması nedeniyle ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalan ZTE, ABD’ye toplamda 1,19 milyar dolar ödeyecek.

400 milyon dolar bloke hesaba yatırılacak

Anlaşma şartlarında 1,19 milyar dolarlık cezanın haricinde ZTE’nin çalışan kadrosunu büyük ölçüde değiştireceğini ve ilerde oluşabileceği düşünülen ihlaller için de 400 milyon doları da bloke bir hesaba yatırılacak.

Bu cezaların yanı sıra ABD’li bir izleme ekibi de çeşitli denetlemeler için ZTE’ye katılacak.

(Webrazzi)