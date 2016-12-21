Züccaciye dükkaný yangýnda küle döndü

Yangýn, saat 21.15 sýralarýnda merkez Seyhan Ýlçesi Hanedan Mahallesi 35009 Sokak'ta bulunan Emir Er'e ait züccaciye dükkanýnda çýktý. Kapalý olan dükkanýn kepenklerinin altýndan dumanlarýn yükseldiðini gören çevredeki vatandaþlar, itfaiyeye ve iþyeri sahibi Emir Er'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangýný söndürmekte zorlanýnca 2 itfaiye aracý ve 2 tanker daha sevk edildi. Vatandaþlarýn da yardýmýyla dükkanýn kepenklerini söküp, camlarýný kýran itfaiye erleri, tazyikli suyla yangýna müdahale etti. Yangýn yerine gelen Emir Er'in yakýnlarý ise söndürme çalýþmalarýný gözyaþý dökerek izledi. Dükkanda bulunan çoðu ürünün plastik olmasý nedeniyle yangýn, yaklaþýk 1 saatte söndürüldü. Korku ve paniðe neden olan yangýn, züccaciye dükkanýný küle çevirirken, depo olarak kullanýlan üst katlara ise büyük bir zarar vermediði belirtildi.

Ýtfaiyenin uzman ekibi, yangýnýn kesin çýkýþ nedenini bulmak için olay yerindeki incelemesini sürdürürken, polis de yangýnla ilgili soruþturma baþlattý.