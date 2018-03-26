Zuckerberg hatasını telafi etmeye çalışıyor

Mark Zuckerberg’ün geçtiğimiz günlerde Facebook üzerinden kullanıcılarından özür dilemesinin ardından şimdi de gazete ilanları ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de yayımlanan dokuz büyük gazeteye tam sayfa ilanlar veren Zuckerberg şu sözleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde bir üniversitede araştırmacı olan kişiler tarafından hazırlanan ve milyonlarda kişinin Facebook bilgilerini çaldığı ortaya çıkan bir soru cevap uygulamasını duymuşsunuzdur. Bu bir güvenlik problemidir ve şahsım adına bu ortaya çıktığında gerekli önlemleri almadığım için herkesten özür diliyorum. Facebook bu konuda gereken tüm adımları atacak ve güvenliğinizi tam anlamıyla sağlayacaktır.

Facebook’un bu konuda çalışmaları başlattığı ve artık uygulamaların Facebook üzerinden üyeliklerde edinebilecekleri bilgileri bir hayli kısıtlama yoluna gideceği belirtildi. Ayrıca kullanıcılara da çeşitli hatırlatma notları gönderileceği ve uygulamalarda izin verdiklerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacakları da ortaya çıktı.

Her ne kadar kendisi özür üzerine özür dilemeye devam etse de, “#facebook” kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Birçok Facebook kullanıcısı hesaplarını kapatmaya devam ederken, yatırımcılar da ellerindeki hisseleri satışa çıkarmaya başladı.

16 Mart tarihinde 185 dolar civarında gezinen Facebook hisseleri, geçtiğimiz Cuma günü 159 dolara kadar geriledi. Yüzde 13.9’luk bu düşüş ile birlikte Mark Zuckerberg’ün serveti de yaklaşık 5 milyar dolar azalmış oldu.

(ShiftdeIete)