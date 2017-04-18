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Bel bölgesindeki yağları tamamen yakıyor

Bel çevrenizdeki yağları eritmek için bu karışımı yatmadan önce için.

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Malzemeler:

-500ml. greyfurt suyu
-500ml. maden suyu
-1 bardak su
-2 adet çubuk tarçın
-1 anason çekirdeği
-Nane yaprakları
-Buz
-Biraz şeker

Greyfurtlu içecek yapılışı:

Şeker, su ve tarçını bir tavanın içerisinde şerbet kıvamına gelinceye kadar karıştırın. 5-10 dakika boyunca şeker eriyinceye kadar kaynatın. Soğumasına izin verin. Karışımı bir sürahinin içine boşaltın. Buz ekleyin ve nane ve anason ile süsleyebilirsiniz.

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