Bel bölgesindeki yağları tamamen yakıyor
Bel çevrenizdeki yağları eritmek için bu karışımı yatmadan önce için.
Malzemeler:
-500ml. greyfurt suyu
-500ml. maden suyu
-1 bardak su
-2 adet çubuk tarçın
-1 anason çekirdeği
-Nane yaprakları
-Buz
-Biraz şeker
Greyfurtlu içecek yapılışı:
Şeker, su ve tarçını bir tavanın içerisinde şerbet kıvamına gelinceye kadar karıştırın. 5-10 dakika boyunca şeker eriyinceye kadar kaynatın. Soğumasına izin verin. Karışımı bir sürahinin içine boşaltın. Buz ekleyin ve nane ve anason ile süsleyebilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.