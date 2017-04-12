Saç renginizi açmak için bal tarifi

İşte saçınızın rengini açmak için muhteşem sonuçlar veren kolay bir bal tarifi.

Hazırlama Aşamaları

Adım 1: İlk olarak hazırlık için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri alın ve bir yere koyun. Malzemeler arasında ½ bardak işlenmemiş ham bal, 1½ bardak damıtılmış su ve 1 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı, kakule veya tarçın yağı.

Adım 2: ½ bardak damıtılmış suyu bir kâseye koyun ve üzerine balı ekleyin. İyice karıştırın.

Adım 3: Şimdi natürel sızma zeytinyağını, kakule veya tarçın yağını su ve bal solüsyonuna ekleyin. Çözülene kadar iyice karıştırın.

Adım 4: Karışımı saçlarınıza uygulayabilmek için sprey şişesine veya bir dip boya uygulayıcı şişeye doldurun. Elinizde her ikisi de yoksa saçlarınıza uygulayabilmek için bir fırça kullanın.