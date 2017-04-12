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Saç renginizi açmak için bal tarifi

Bal, yüzyıllardır düzenli saç bakımı uygulamalarının bir parçası olmuştur ve saç bakımı için ballı reçeteler oldukça çeşitlidir.Herhangi bir saç tipine sahip olan herkes düzenli saç bakımında balı kullanabilir. Saç renginizi açmak için muhteşem bir yoldur.

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İşte saçınızın rengini açmak için muhteşem sonuçlar veren kolay bir bal tarifi.

Hazırlama Aşamaları

Adım 1: İlk olarak hazırlık için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri alın ve bir yere koyun. Malzemeler arasında ½ bardak işlenmemiş ham bal, 1½  bardak damıtılmış su ve 1 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı, kakule veya tarçın yağı.

Adım 2: ½ bardak damıtılmış suyu bir kâseye koyun ve üzerine balı ekleyin. İyice karıştırın.

Adım 3: Şimdi natürel sızma zeytinyağını, kakule veya tarçın yağını su ve bal solüsyonuna ekleyin. Çözülene kadar iyice karıştırın.

Adım 4: Karışımı saçlarınıza uygulayabilmek için sprey şişesine veya bir dip boya uygulayıcı şişeye doldurun. Elinizde her ikisi de yoksa saçlarınıza uygulayabilmek için bir fırça kullanın.

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