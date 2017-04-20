Saç seyrekliği psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Uzun süren, acılı ve maliyetli bir tedavi olan saç ekimi yerine, saç efekti görüntüsü veren saç simülasyonu uygulaması ile 1 saat içinde bu sorunlardan kurtulmak mümkün.

Günümüzde beslenmeye ve genetik kodlara bağlı olarak saç dökülmesi, seyrek saç, kellik kadın ve erkeklerin en büyük sorunları arasında yer alıyor. Görsel açıdan estetik görünmeyen bu durum aynı zamanda kişinin psikolojisini de etkiliyor. Saç ekiminin uzun soluklu, maliyetli ve acılı olması sebebiyle, saç efekti görüntüsü veren saç simülasyonu daha çok tercih edilen yöntemler arasında yerini aldı. Saç simülasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler veren Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan, yöntemin hali hazırda saç ekimi yaptıran kişiler için de tamamlayıcı bir yöntem olduğunu ve 2-3 sene kalıcı olduğunu vurguluyor.

1 günde yeni bir görünüm

Halk arasında saç dövmesi olarak adlandırılan yöntemin uygulanışı hakkında Uzm. Doğan, "İşlem tek kullanımlık iğneler ile steril bir ortamda gerçekleştiriliyor. Bunun için zaman içinde renk değiştirmeyen, özel olarak üretilen, hiçbir alerjik reaksiyona neden olmayan boyalar kullanılıyor. Kullanılacak boyanın rengi kişiye özel ve saç pigmentine göre belirleniyor. Aynı kişiye birden fazla renk boya da kullanılabiliyor. Uygulama, alanının büyüklüğüne göre değişkenlik göstermekle birlikte tek bir seans ortalama 5-6 saat sürüyor. Bütün işlem 3 seansta tamamlanıyor. Saç ekiminde 1 yıl beklemek gerekirken, saç simülasyonunda 1 günde yeni bir görünüme kavuşmak mümkün. Üstelik yaklaşık 2-3 yıl kadar da kalıcı” ifadesini kullandı.

Günlük hayata hızlı dönüş

İşlem sonrası hastanın günlük hayatına hemen dönebileceğini belirten Uzm. Doğan, "Aynı gün saçın ılık su ile yıkanmasında bir sakınca olmuyor. Uygulama sonrası 4 hafta boyunca direkt güneş altında kalınmasını, solaryuma, denize ve havuza girilmesini önermiyoruz. Güneş altında kalınacaksa mutlaka şapka takılması gerekiyor” vurgusunu yaptı.

Saç ekiminin tamamlayıcısı

Saç simülasyonunun saç ekimine alternatif değil, tersine birbirini tamamlayıcı yöntemler olduğunu belirten Uzm. Doğan, "Saç ekimi işlemi sonrasında yeterli sıklıkta ekim yapılamama ya da dönor saç miktarı yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bunun sonucunda da saçta ara boşluklar oluşuyor. Seyrek ekim yapılan kişilerde ara boşlukların saç efekti uygulaması ile kapatılmasında muhteşem sonuçlar elde ediyoruz.Ayrıca eski dikişli yöntemle alınan saç ekimlerinde dikiş izinin olduğu alanın kapatılmasında oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu nedenle bu uygulama saç ekimi işlemi yapanlar için de verimli çözümler sunuyor” şeklinde konuştu.