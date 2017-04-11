Yağ yaktıran süper besinler!

Çeşitli, yeterli ve dengeli beslenilmesi halinde spor desteği ile birlikte yağ yakmanın sanıldığı kadar zor olmadığını aktaran Diyetisyen Can Selim Yılmaz, “Konunun uzmanı diyetisyenler tarafından hazırlanacak kişiye uygun beslenme programı ve spor desteği ile birlikte hayalinizdeki vücuda sahip olabilir istediğiniz kıyafetin içine girebilirsiniz. Daha önemlisi daha sağlıklı ve başarılı bir yaşama adım atabilirsiniz. Size özel hazırlanmış beslenme programlarınızı bu besinlerle çeşitlendirebilir ve daha kaliteli hale getirebilirsiniz.” dedi.

Yılmaz, yağ yaktıran bazı besinleri şöyle sıraladı:

Avokado: Zengin L- carnitin içeriği ile yağ yakımında etkili. Ayrıca iyi yağlardan oldukça zengindir.

Yeşil çay: Zengin antioksidan içeriği ile metabolizmayı hızlandırır, destekler ve yağ yakımında etkilidir.

Yaban mersini (Blueberry): Zengin çözünür posa içeriği ile uzun süre tokluk sağlar.

Greyfurt: Metabolizma hızlandırıcıdır. Yağ yakımında etkilidir.

Badem: Çinko ve B vitaminlerinden zengin bir yağlı tohumdur. Şekere olan düşkünlüğü azaltır.

Yulaf: Zengin çözünür posa içeriği ile uzun süre tokluk hissi sağlar ayrıca proteinden de zengindir.

Somon: Kaliteli protein ve yağ içeriği sayesinde kas gelişiminde ve yağ yakımında etkili.

Keten tohumu: Zengin lif içeriği sayesinde kilo kontrolünde oldukça etkili.

Portakal: Zengin lif içeriği sayesinde iştah kontrolünde etkili.

Domates: Yağ yakımında etkili bileşikler içerir.

Elma: İçerdiği Pektin sayesinde yağ yakımında etkili.

Kırmızı biber: Metabolizmanın hızlanmasını sağlar ve yağların enerji için kullanımını arttırır.

Zeytinyağı: Obezitenin yol açtığı inflamatuar süreçlerle savaşır.

Yoğurt: Kaliteli protein ve düşük şeker ve yağ içeriği sayesinde etkili.

Brokoli: Düşük kalorili ve yüksek lif oranına sahip kaliteli içeriğe sahip bir sebze.