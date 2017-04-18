Yıpranmış saçlarınızı onarmanın 6 yolu
Kadınların en büyük bakım sorunlarından biri de saçları. Özellikle kuaförde çok vakit harcayanlar için bu haber bir nebze de olsa saçlarınızı onarmanıza yardımcı olabilir.
Her duşta mutlaka saç kremi kullanın
Yeterli vaktiniz varsa saç kremini 10 dakika, en kötü ihtimal 5 dakika saçınızda tutun
Saçınızı kurutmadan önce koruyucu krem sürün
Duştan sonra, saçınızı kurutmadan önce saçınıza az miktarda koruyucu bir bakım kremi ya da yağı uygulayın. Bu işlem saçınızı kurutma makinasının verdiği zarardan koruyacaktır
Haftada bir saç maskesi yapın
Özellikle saçlarını boyatanlar için çok önemli bir unsur. Boyanın saça vermiş olduğu zarardan dolayı, saçlarınızı ya kendiniz evde ya da, kuaförünüze boyalı saçlar için uygun olan maskeden uygulatın.
Isıtmalı şekillendiricilerle vedalaşın
Maşalar, düzleştiriciler, fönler ve buna benzer şeyler.. Saçımızı en büyük düşmanı bu ısıyla şekillendirici aletler. Dışarıdan kurtarıcımız gibi gözükseler de, sağlıklı saçlara karşı bir ekip bunlar. Saçlarınızın çok çabuk kırılmasına neden olan bu aletlerin ısısı saçınızı aynı zamanda yakıyor.
Saçlarınızı tarayın
Saçınızı sadece duştan sonra değil, düzenli olarak her gün taramaya özen gösterin.
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