Yıpranmış saçlarınızı onarmanın 6 yolu

Her duşta mutlaka saç kremi kullanın

Yeterli vaktiniz varsa saç kremini 10 dakika, en kötü ihtimal 5 dakika saçınızda tutun

Saçınızı kurutmadan önce koruyucu krem sürün

Duştan sonra, saçınızı kurutmadan önce saçınıza az miktarda koruyucu bir bakım kremi ya da yağı uygulayın. Bu işlem saçınızı kurutma makinasının verdiği zarardan koruyacaktır

Haftada bir saç maskesi yapın

Özellikle saçlarını boyatanlar için çok önemli bir unsur. Boyanın saça vermiş olduğu zarardan dolayı, saçlarınızı ya kendiniz evde ya da, kuaförünüze boyalı saçlar için uygun olan maskeden uygulatın.

Isıtmalı şekillendiricilerle vedalaşın

Maşalar, düzleştiriciler, fönler ve buna benzer şeyler.. Saçımızı en büyük düşmanı bu ısıyla şekillendirici aletler. Dışarıdan kurtarıcımız gibi gözükseler de, sağlıklı saçlara karşı bir ekip bunlar. Saçlarınızın çok çabuk kırılmasına neden olan bu aletlerin ısısı saçınızı aynı zamanda yakıyor.

Saçlarınızı tarayın

Saçınızı sadece duştan sonra değil, düzenli olarak her gün taramaya özen gösterin.