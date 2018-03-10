20 ülkeden 350 yayınevi CNR’da buluşuyor

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğinde organize edilen 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı bugün başlıyor. CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuarın bu yılki teması “Oku” olarak belirlendi. Tema etrafında, okumanın büyülü gücünü anlatan binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı, CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu olacak. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahip olan Alev Alatlı, fuar süresince imza günleri, panel ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak.

450 BİN ZİYARETÇİ

Fuarda ayrıca Alev Alatlı için hazırlanacak özel bölümde Batı’ya Yön Veren Metinler, Beyaz Türkler Küstüler gibi yazarın öne çıkan kitapları sergilenecek.

Düşünce ve ruh dünyamızın mimarı Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in özel sergisi de fuar kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

Kısakürek’in özel eşyalarının yer aldığı sergide, sesli, görüntülü, basılı malzemeler ve şiirlerle Üstad’ın sanatı ve insanlar üzerindeki tesirine dikkat çekilecek. 18 Mart tarihine dek sürecek olan fuara 20 ülkeden yerli-yabancı 350 yayınevi katılacak. Öğretmenler, öğrenciler, yayıncılar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme büroları, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevi, yazar telif ajansları ve okurların yoğun ilgi gösterdiği CNR Kitap Fuarı, 25 bin metrekare alanda organize edilecek. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür A.Ş ve KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, geçtiğimiz yıl 407 bin 317 okur tarafından ziyaret edildi. Bu yıl fuara, 450 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.