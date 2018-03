Babam Cemil Meriç’in aynasında düşünmek

Haberli olduğum kadarıyla bugüne dek hiçbir yazarımız, şairimiz, düşünürümüz, kendisini bize tanıtmak için Cemil Meriç kadar çok uğraş vermedi. Ediplerimizin hayatlarına, iç dünyalarına dair elimizdeki bilgiler, 20. yüzyılda yaşayanlar için bile kırık döküktür. Y. Kemal, Tanpınar, N. Fazıl hakkında yazılan biyografilerimize bakalım...

Yaşadıkları zamanın Batılı şair ve yazarları hakkında kaleme alınan biyografiler ile kıyas edilemezler. E. Pound, T. S. Eliot üzerine, farklı izleklere odaklanan onlarca biyografi bulabilirsiniz. Ediplerimizden pek azı, iç dünyasını açar. Kimisi de nalıncı keserini eline haddinden fazla alır. Birçok boyutuyla ele alınabilecek bu mevzuda Cemil Meriç, bir istisnadır. İç dünyasını okuruna öyle cömertçe açar ki kendisini gerçekten arayan kişi için Meriç’in sadece Jurnal’leri değil tüm eserleri, arayanını kendinde hapsetmeyip kendi arayışına götüren bulunmaz birer işaret levhasıdır.

Türk edebiyatı, Cemil Meriç ile, tabir caizse gerçek manada kendi Montaigne’ine kavuşmuş ve kavuştuğu anda, sadece Montaigne’i değil deneme türünün sınırlarını da aşmıştır. Yargımın ikinci bölümünü bilhassa iddialı kurguluyorum ki Meriç ile Montaigne’i kimi açılardan da olsa eşitlediğimiz düşünülmesin. Zira deneme türünün sınırları içinde kendilerini ifade etmenin dışında bu iki isim birbirine benzemez. Sarah Bakewell’in Nasıl Yaşanır ya da Bir Soruda Montaigne’in Hayatı ve Cevaplamak İçin Yirmi Teşebbüs adlı ilginç kitabı, bu hususta bize yeterince yardımcı olacaktır. Kişisel gelişimi basit bulmakla birlikte gene de ondan vazgeçmeyip üst düzey bir yazar üzerinden kişisel gelişim bilgisini alarak dünya hayatını ‘dolu dolu yaşamak’ isteyenler için Bakewell, Montaigne üzerinden ibretlik kimi öğütler çıkarıyor. Kitabının daha başında diyor ki: “’Nasıl yaşanır?’ sorusu, etik bir soru olan ‘Nasıl Yaşamalı’ ile aynı soru değildir.” Cemil Meriç ile Montaigne’in yolu daha burada ayrılıyor zaten. Meriç’i kaderi, Stefan Zweig’ın, Montaigne’in kendisine neyi ifade ettiğini düşündüğü anda aklına gelen “insanın aşırı tutkulu olması” ve “dış dünyaya karışmaktan kaçınması” öğüdünden, daha en başta uzak düşürmüştür. Cemil Meriç, tutkuludur; dış dünyayla hemhal olmak için can atar ve o etik sorunun, yani “Nasıl yapmalı?”nın peşine düşer. Montaigne ise, suyu sevdiğini söyleyen ama onun derinlerine dalmayan, bunun her halini de profesyonelce yaşayıp anlatan olimpiyat madalyalı bir yüzücüdür. Cemil Meriç, başkalarının fikirleriyle oluşmuş fikirler ummanının derinliklerine de kendi derinliklerine de vurgun yeme pahasına, bile isteye dalmıştır. Defalarca vurgun yemiştir ama bize de benzersiz bir kaderin sunacağı inciler çıkarmıştır. Bir Batılı olarak başladığı düşünce yolculuğunu, irfanımızın Allah dostu bilgelerinden biri olarak tamamlamıştır. Batının düşünce dünyası, Zweig’ın kendisinin takip edip bize de gösterdiği gibi Erasmus, Montaigne üzerinden kendi hümanizmini son 300 yıldır tüm dünyaya mal edebilmiştir. Cemil Meriç, bizim bize has arayışımızın müstesna bir ismi olarak önümüzde duruyor. Onun benzersiz gayreti ve zorlu yaşamını entelektüellerimiz olsun kendine mal edebilmeli. Ama Nasıl?

TÜRK FİKİR HAYATININ 50 YILI

İki yıl kadar önce katıldığım, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin tertip ettiği bir Cemil Meriç toplantısını unutamam. Meriç’i kıskançlıkla ne kadar sevdiğimi bir kez de orada fark etmiştim. Toplantının sonunda kıymetli Ümit Meriç Hanımefendi, salondakilere küçük sorular soruyor, cevapları bilene babacığının kitaplarını armağan ediyordu. Üniversite yıllarında Cemil Meriç’in eserlerini bulamadığı için epeyce yüklü bir paraya kitapların neredeyse tamamını fotokopi ettirip okuyan biri olarak, bu durum benim canımı sıkmıştı. Orada da bu durumu ifade etmiştim. Şimdi, Ümit Meriç Hanımefendi’nin İnsan Yayınları’ndan çıkan Babam Cemil Meriç kitabını okuyorum ve kıskançlığım, üzerinde tatlı bir hal olarak yine benimle. Hatırlayanlar bilir, bu kitabın ilk baskısı yıllar önce yapılmıştı. Küçücüktü. Hiç bitmesin, diyerek okumuştum. Ardından İletişim Yayınları’ndan yapılan genişletilmiş baskı geldi. Şimdi ise daha da genişletilmiş, notlarla zenginleştirilmiş bir halde karşımızda. Ümit Meriç, malum olduğu üzere, babası için hayırlı evlat olmanın yanında Cevdet Paşa’nın Cemiyet ve Devlet Görüşü adlı çok kıymetli bir incelemenin de yazarıdır. Babam Cemil Meriç, bize Cemil Meriç’in yanında Ümit Meriç’i de tanıma imkânı veriyor. Sadece onu da değil “Meriç’ler”in şahsında Türk fikir hayatının 50 yılı karşımızda.

ADONIS’İ, ZEUS’U GETİRSEM…

Babam Cemil Meriç’te, Cemil Meriç’in iç dünyasını, adeta onun dilinden dökülmüş Jurnal’leri kadar yakından görüyoruz. Ümit Meriç, babasını kâh uzaktan bakarak kâh yakınında ama bir yabancı gibi gözleyerek kâh da onunla kendi kişiliğini aynileştirerek aktarıyor. Kızı tarafından idealize edilmiş bir babayı okumuyoruz