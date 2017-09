Beklenen kitap “Senin Olayın Ne?” raflara girdi!

Dünyaya gelirken yanınızda bir hediye getirdiğinizi ve hediyenizin, yaşamınız süresince hayata sunulmak için çeşitli yollar denediğini hiç hayal ettiniz mi?

Peki ya onun yolunu ancak biz istersek bulabileceğini, ancak biz istersek biricik olayınızı hayatınıza ışıl ışıl katabileceğinizi bilseydiniz heyecanlanmaz mıydınız?

Ödüllü yazar ve Yeniden Keşif Atölyesi'nin kurucusu Steve Olsher, hayal etmekten bir adım ötesine geçti ve kendi hediyesinin sesini duydu, onu olduğu yerden çıkardı, yaşamının tam ortasına yerleştirdi. Ve onun hediyesi olan yeteneğin etrafında dönen dünyasının nasıl bir anda değiştiğini bize, SENİN OLAYIN NE?’de anlatıyor.

Olsher’ın metodunu izleyerek adım adım şunları yapmayı öğreneceksiniz:

-Güçlü yönlerinizi keşfedecek ve kendinize koyduğunuz sınırların farkına varacaksınız.

-Beyninizi yeniden eğiterek hayatı kodlanmış ve tabulaşmış fikirlerin filtresi olmadan deneyimlemeyi öğreneceksiniz.

-Kendi OLAYınızın ne olduğunu keşfedecek ve yapmak için doğduğunuz o BİR şeyi belirleyeceksiniz.

-Kendi yolunuzu çizecek, kendi mirasınızı yaratacaksınız. Olmak için doğduğunuz kişi olacaksınız.

Gerçek yaşam tecrübelerinden edinilmiş metotları, samimi anlatımı ve konulara cesaretli yaklaşımı ile kitabın her satırı kendi OLAYınızı bulabilmeniz için hakiki bir rehber niteliğinde.

Bu kitap sizi adım adım huzura ve refaha, kendi eşsiz yeteneğinizi dünyayla paylaşmaya götürecek.

Hazır olun, yeni hayatınızın ilk gününe merhaba diyorsunuz!

YAZAR HAKKINDA:

Steve Olsher bir girişimci, Yeniden Keşif Atölyesi’nin yaratıcısı/kurucusu, ödüllü kitap Internet Prophets: The World’s Leading Experts Reveal How to Profit Online’ın yazarı, sektörün önde gelen canlı internet, cep telefonu ve pazarlama etkinliklerinden biri olan Internet Prophets LIVE!’ın yaratıcısı/ sunucusu, konuşmacı, The Keeper of the Keys filminin yardımcı oyuncusu ve ABC TV, NBC TV, CNBC.com gibi TV kanallarında ve Lou Dobbs, Jim Bohannon ve “Mancow” Muller’in sunduğu ulusal programlar dahil 300’ün üzerinde radyo programına konuk olmuş bir medya gediklisidir.